Uccide l'ex compagna con 30 coltellate: fermato a Genova mentre tenta il suicidio (Di sabato 20 febbraio 2021) È stato rintracciato e fermato mentre tentava di togliersi la vita R.S., 59 anni, l'ex compagno di Clara Ceccarelli, la negoziante 70enne di via Colombo uccisa ieri sera all'interno del suo esercizio commerciale nel pieno centro di Genova. L'uomo, trovato ieri in stato confusionale poco distante dall'ospedale Galliera dopo alcune ore di ricerca da parte degli uomini delle volanti della Questura, avrebbe ammesso di aver ucciso la ex compagna e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La caccia all'uomo iniziata in serata si è conclusa intorno alle 23 in via Mura delle Cappuccine dove la polizia ha trovato l'uomo, che minacciava di gettarsi da un muraglione. Solo il giorno prima del delitto il 59enne aveva già tentato il suicidio minacciando di gettarsi dal ponte ...

