U-Mask vietate dal Ministero della Salute | la durissima replica

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alfie Borromeo Ilha vietato la vendita delle mascherine anti Covid prodotte da U-, chiedendo all’azienda di toglierle dal mercato. La società, al centro di un’inchiestaProcura di Milano, ha annunciato che difenderà la qualità dei suoi prodotti in ogni sede, contestando quindi il provvedimento delguidato da Roberto Speranza. Lo ha reso noto l’Adnkronos. “Siamo esterrefatti dal provvedimento cautelare annunciato ieri dalriguardo U-– la nota dell’azienda -. Contestiamo radicalmente il provvedimento e ci difenderemo nelle sedi opportune“. Quindi, l’annuncio: “Difenderemo in ogni sede la qualità dei nostri prodotti, la reputazione e ...

Le mascherine U-devono essere rimosse immediatamente dal mercato: lo ha stabilito il Ministero della Salute dopo una verifica sulle ... Il Ministero della Salute ha vietato la vendita delle mascherine anti Covid prodotte da U-Mask, chiedendo all'azienda di toglierle dal mercato. La ... Le mascherine viste sul volto di tanti Vip e non solo sono state ritirate dal mercato perché potenzialmente pericolose per la salute.