U-Mask, il ministero ordina il ritiro delle "mascherine dei vip". L'azienda: «Inaccettabile» (Di sabato 20 febbraio 2021) Via dal mercato, perché prive di una regolare certificazione. Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro cautelare dalla vendita delle mascherine U-Mask Model 2, alla luce del fatto che i Nas hanno sequestrato il laboratorio di Bolzano che le aveva certificate come dispositivi medici, poiché «privo di autorizzazione», sottoscritta da un soggetto senza laurea. La ditta, già finita all'attenzione della Procura di Milano e dell'Antitrust, si è detta «esterrefatta» per la decisione e ha annunciato per lunedì la presentazione di nuove analisi. «Il nostro prodotto è sicuro» ha ribadito, chiarendo che si difenderà «in ogni sede».

