U-Mask, il Ministero della salute le ritira «Presentano potenziali rischi per la salute» Il Ministero della salute ha ritirato dal commercio le U-Mask, mascherine in neoprene prodotte dalla U-Earth Biotech dichiarando che non solo non sono valide per combattere il coronavirus, ma sono addirittura potenzialmente dannose per la salute. Il Corriere della Sera riporta infatti che i responsabili del Ministero hanno scoperto che il laboratorio di analisi Clodia di Bolzano che ha rilasciato la certificazione di conformità della U-Mask, è «privo di autorizzazione sanitaria» e che chi ha firmato l'autorizzazione è «un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi», cioè senza laurea Contro l'azienda anche l'Antitrust che ha avviato un procedimento per pubblicità ingannevole

