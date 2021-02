Tv italiana sotto choc: è morto di covid (Di sabato 20 febbraio 2021) "La sua è stata una vita piena di incontri, un'entusiasmante cavalcata nella storia dello spettacolo italiano, tra realtà e fantasia, luci e personaggi", ha raccontato l'autrice Maria Teresa Melodia nell'annunciare la scomparsa di Guido Stagnaro. #FOTO A FINE ARTICOLO Era nato a Sestri Levante nel 1925. Da scrittore e sceneggiatore di fiabe per bambini, Stagnaro aveva vinto più volte il Premio Nazionale di Regia Televisiva. Nel 1959 ha dato vita al pupazzo di Topo Gigio insieme a Maria Perego, debuttando nel programma Alta fedeltà doppiato da Domenico Modugno. Diventò presto iconica la sua esclamazione: "Ma cosa mi dici mai!". Il suo personaggio è stato protagonista di numerosi programmi della tv italiana, fino ad approdare al celebre "Ed Sullivan Show" negli Stati Uniti, con un susseguirsi di spot pubblicitari, film e fumetti. Dopo 350 fiabe, Stagnaro iniziò ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) "La sua è stata una vita piena di incontri, un'entusiasmante cavalcata nella storia dello spettacolo italiano, tra realtà e fantasia, luci e personaggi", ha raccontato l'autrice Maria Teresa Melodia nell'annunciare la scomparsa di Guido Stagnaro. #FOTO A FINE ARTICOLO Era nato a Sestri Levante nel 1925. Da scrittore e sceneggiatore di fiabe per bambini, Stagnaro aveva vinto più volte il Premio Nazionale di Regia Televisiva. Nel 1959 ha dato vita al pupazzo di Topo Gigio insieme a Maria Perego, debuttando nel programma Alta fedeltà doppiato da Domenico Modugno. Diventò presto iconica la sua esclamazione: "Ma cosa mi dici mai!". Il suo personaggio è stato protagonista di numerosi programmi della tv, fino ad approdare al celebre "Ed Sullivan Show" negli Stati Uniti, con un susseguirsi di spot pubblicitari, film e fumetti. Dopo 350 fiabe, Stagnaro iniziò ...

aspide_l : I giornali del 21 febbraio di un anno fa non si occupano proprio di Covid. Sarà l’ultima volta. Nella notte a rota… - TongueRough : @GassmanGassmann @WRicciardi Il vero razzista è lo stupido che deve specificare qualcosa che non andrebbe specifica… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Più che la ricetta in se’ (nessuna tutelata) quella che l’#UNESCO può riconoscere è l’arte nella produzione. Come per la… - tobexsolovnely : Ma solo secondo me questo è un video vecchio? Per ben 2 motivi : a Londra stanno in lockdown e la gente non ha la m… - birraBUZZ : RT @lucianoghelfi: Più che la ricetta in se’ (nessuna tutelata) quella che l’#UNESCO può riconoscere è l’arte nella produzione. Come per la… -

Ultime Notizie dalla rete : italiana sotto Nubia Red Magic 6 in arrivo il 4 marzo ...ora italiana. Fei ha spiegato che il Red Magic 6 arriverà con le quattro tecnologie più veloci al momento disponibili in commercio. L'immagine che ha condiviso include anche quattro icone sotto l'...

6 indagati e oltre 2400 persone controllate. Bilancio della Polfer ... in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Ascoli P., ha denunciato una minore italiana per aver rapinato una coetanea, sottraendole il cellulare e una piccola somma di denaro sotto ...

India: Sonia Gandhi sotto attacco, 'impone cultura italiana' - Ultima Ora Agenzia ANSA Chesani 2,31 nell’alto al Memorial Goldoni Benetti Tra i tanti risultati interessanti del Memorial Roberto Goldoni e Franco Benetti che si è svolto oggi a Modena, spicca il 2,31 nell’alto di Silvano Chesani (Fiamme Oro), primatista italiano indoor con ...

L’Italia investe nella ricerca meno di sloveni e cechi. Sfida che vale il futuro Ventisettesimi. Ci farebbero una malattia, i tifosi dell’Italia, se finissimo ventisettesimi ai mondiali di calcio. Una malattia. Essere così bassi nel ranking della ricerca mondiale, invece, pare int ...

...ora. Fei ha spiegato che il Red Magic 6 arriverà con le quattro tecnologie più veloci al momento disponibili in commercio. L'immagine che ha condiviso include anche quattro iconel'...... in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Ascoli P., ha denunciato una minoreper aver rapinato una coetanea, sottraendole il cellulare e una piccola somma di denaro...Tra i tanti risultati interessanti del Memorial Roberto Goldoni e Franco Benetti che si è svolto oggi a Modena, spicca il 2,31 nell’alto di Silvano Chesani (Fiamme Oro), primatista italiano indoor con ...Ventisettesimi. Ci farebbero una malattia, i tifosi dell’Italia, se finissimo ventisettesimi ai mondiali di calcio. Una malattia. Essere così bassi nel ranking della ricerca mondiale, invece, pare int ...