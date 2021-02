Tv | De Giovanni | Dietro al successo di ‘Mina Settembre’ realismo dei personaggi e talento degli attori

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 febbraio 2021) “La fictionè ispirata ai miei romanzi ma per onestà devo dire che sono diverse le cose che racconto. Isono miei, certo, così come l’idea e nella serie televisiva c’è certamente corrispondenza con l’ambientazione dei miei romanzi e con il lavoro che fanno i, ma le linee narrative sono diverse nel senso che succedono cose diverse. Detto questo, la freschezza e l’assoluta contemporaneità sono secondo me la chiave della passione che il pubblico ha dimostrato versoSettembre'”. Scrittore e sceneggiatore napoletano Maurizio Despiega all’Adnkronos la ragione per quale, serie tv ambientata a Napoli, ha registrato su Rai1 un taledi pubblico. “Mina e i ...