Troppa gente in città: senso unico pedonale in via XX Settembre e sulla Corsarola

Troppa gente in giro e così la polizia locale sabato pomeriggio ha transennato via XX Settembre e la Corsarola in città Alta, con il senso unico pedonale per evitare il formarsi di assembramenti in linea con le misure anti contagio. Come era stato annunciato dal Comune a monitorare la situazione c'era un numero di agenti incrementato in virtù dell'attuale momento. Verso le 15, visto il gran flusso di persone per le vie della città, è scattata la chiusura precauzionale – con circolazione pedonale a senso unico – delle due strade principali delle passeggiate cittadine. Il monitoraggio della polizia locale si concluderà in serata e proseguirà poi nella giornata di domenica.

Troppe persone lungo via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, è così la zona è stata transennata, in particolare il marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Lucia. In pratica accesso vietato.

Lungomare di Napoli transennato da piazza Vittoria a Santa Lucia per il progressivo aumento delle persone a passeggio o dirette verso ristoranti e bar.