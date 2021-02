Trieste. Scoccimarro: entro il 2021 Piano miglioramento qualità aria (Di domenica 21 febbraio 2021) “Il rapporto preliminare per l’aggiornamento del Piano di miglioramento della qualità dell’aria è attualmente in corso di redazione: si tratta del primo passo del percorso della Valutazione ambientale strategica (Via) prevista dalla normativa, che porterà all’approvazione del nuovo Piano di miglioramento della qualità dell’aria. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale. “Il rapporto preliminare – ha aggiunto l’assessore – è ancora in fase di stesura e ci sono stati diversi incontri del gruppo di lavoro coinvolto nella predisposizione di questo documento, iniziati lo scorso anno e tutt’ora programmati”. Del gruppo di lavoro fanno parte il personale ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 21 febbraio 2021) “Il rapporto preliminare per l’aggiornamento deldidelladell’è attualmente in corso di redazione: si tratta del primo passo del percorso della Valutazione ambientale strategica (Via) prevista dalla normativa, che porterà all’approvazione del nuovodidelladell’. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio, rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale. “Il rapporto preliminare – ha aggiunto l’assessore – è ancora in fase di stesura e ci sono stati diversi incontri del gruppo di lavoro coinvolto nella predisposizione di questo documento, iniziati lo scorso anno e tutt’ora programmati”. Del gruppo di lavoro fanno parte il personale ...

Laprimapagina : Trieste. Scoccimarro: entro fine 2021 Piano rifiuti solidi urbani - zazoomblog : Trieste. Scoccimarro: entro fine 2021 Piano rifiuti solidi urbani - #Trieste. #Scoccimarro: #entro #Piano - TRIESTE_news : La Giunta regionale, su proposta dell’assessore @F_Scoccimarro ha aggiornato con propria delibera il Piano regional… - F_Scoccimarro : RT @ARPAFVG: Continuano i controlli del campo elettromagnetico #CEM in tutta la @regioneFVGit #FVG. In questi giorni @ARPAFVG ha effettuato… - F_Scoccimarro : ???? ?? A #Trieste il ritiro degli scarti verdi può essere prenotato facilmente via sms, web, call center e app… -