Trentalange: «Gli arbitri imparino a usare i social, dobbiamo spiegare le decisioni» (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della sera intervista il nuovo responsabile degli arbitri Alfredo Trentalange (che alle elezioni ha sconfitto Nicchi). Parla anche di trasparenza e comunicazione. «Servono condivisione, trasparenza, progettualità e innovazione. Ci saranno tavoli tematici dove le piccole sezioni si confronteranno con le grandi. Ma dovremo rendere disponibili voti e relazioni tecniche». È stato giornalista, sente la necessità di comunicare? «Sì. Ma dobbiamo imparare a usare i social e far conoscere la persona dietro ogni arbitro. E poi, escluse quelle che chiamano in causa il giudice sportivo, dare chiavi tecniche delle scelte… Rocchi ci ha fatto fare passi avanti, la direzione è quella». «Il miglior arbitro? Orsato». Indica in Bagni il giocatore più difficile con cui ha avuto a che fare da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Corriere della sera intervista il nuovo responsabile degliAlfredo(che alle elezioni ha sconfitto Nicchi). Parla anche di trasparenza e comunicazione. «Servono condivisione, trasparenza, progettualità e innovazione. Ci saranno tavoli tematici dove le piccole sezioni si confronteranno con le grandi. Ma dovremo rendere disponibili voti e relazioni tecniche». È stato giornalista, sente la necessità di comunicare? «Sì. Maimparare ae far conoscere la persona dietro ogni arbitro. E poi, escluse quelle che chiamano in causa il giudice sportivo, dare chiavi tecniche delle scelte… Rocchi ci ha fatto fare passi avanti, la direzione è quella». «Il miglior arbitro? Orsato». Indica in Bagni il giocatore più difficile con cui ha avuto a che fare da ...

