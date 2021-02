Tre condanne per il caso della maestra vittima di revenge porn. "Il danno non si cancella. Rivoglio il mio lavoro" (Di sabato 20 febbraio 2021) “Quel che è fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma se non altro con questa sentenza, sia pure dopo tanto tempo, è emersa la verità”. La poco più che ventenne maestra d’asilo non è riuscita a trattenere l’emozione quando il giudice Modestino Villani ha pronunciato la parola “condanna”. Un anno e un mese per la direttrice dell’istituto dove lavorava - nella frazione di un paese immerso nella campagna torinese - un anno per la mamma di una piccola alunna.Due delle persone che, secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, nella primavera del 2018 la sottoposero a una vera e propria “gogna scolastica” fino a farle lasciare l’impiego. Tutto perché una serie di immagini intime che aveva mandato al fidanzato (ormai ex) erano circolate in una chat. Il fatto che non avesse mai dato il permesso alla loro divulgazione non contava nulla: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “Quel che è fatto è fatto e ilnon si. Ma se non altro con questa sentenza, sia pure dopo tanto tempo, è emersa la verità”. La poco più che ventenned’asilo non è riuscita a trattenere l’emozione quando il giudice Modestino Villani ha pronunciato la parola “condanna”. Un anno e un mese per la direttrice dell’istituto dove lavorava - nella frazione di un paese immerso nella campagna torinese - un anno per la mamma di una piccola alunna.Due delle persone che, secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, nella primavera del 2018 la sottoposero a una vera e propria “gogna scolastica” fino a farle lasciare l’impiego. Tutto perché una serie di immagini intime che aveva mandato al fidanzato (ormai ex) erano circolate in una chat. Il fatto che non avesse mai dato il permesso alla loro divulgazione non contava nulla: ...

da_paddy : RT @HuffPostItalia: Tre condanne per il caso della maestra vittima di revenge porn. 'Il danno non si cancella. Rivoglio il mio lavoro' http… - PaoloBMb70 : RT @DomaniGiornale: Dopo circa tre anni sono arrivate le condanne. Una direttrice d’istituto e una mamma dovranno scontare una pena rispett… - smallyesbigno : RT @HuffPostItalia: Tre condanne per il caso della maestra vittima di revenge porn. 'Il danno non si cancella. Rivoglio il mio lavoro' http… - HuffPostItalia : Tre condanne per il caso della maestra vittima di revenge porn. 'Il danno non si cancella. Rivoglio il mio lavoro' - AdornatoAntonio : RT @DomaniGiornale: Dopo circa tre anni sono arrivate le condanne. Una direttrice d’istituto e una mamma dovranno scontare una pena rispett… -