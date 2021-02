Transizione ecologica? Una questione economica Parla Magatti

Leggi su formiche

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nel suo discorso di insediamento pronunciato in Senato, il neo-premier Mario Draghi ha citato, in un passaggio riguardante la tematica ambientalista, le parole di papa Francesco. Eppure nei giorni che hanno preceduto l’arrivo di Draghi inmento, tra le rievocazioni giornalistiche del suo passato da liceale presso i padri gesuiti, della sua nomina alla Pontificia Accademia delle Scienze sociali e di quella revisione della Caritas in Veritate di Benedetto XVI a pochi giorni dalla pubblicazione definitiva nel 2009, alcuni tra i maggiori esponenti del pensiero sociale cattolico hanno mostrato impressioni diverse tra loro. Come ad esempio sul settimanale Famiglia Cristiana economisti del calibro di Stefano Zamagni o Luigino Bruni, ma non solo. Con approcci altalenanti, più o meno entusiasti o dubbiosi. Per cui il giudizio dei “cattolici”, qualunque cosa ormai ...