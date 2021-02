Tour des Alpes Maritimes et du Var oggi: orario, tv, percorso, favoriti. Mollema va a caccia del bis a Fayence. Occhio a Woods e Martin (Di sabato 20 febbraio 2021) oggi andrà in onda la seconda tappa del Tour du Var 2021, la Fayence – Fayence di 177,4 chilometri. Si tratta di una frazione dal profilo assai tortuoso, la quale non presenta un metro di pianura. Proprio a metà percorso i corridori affronteranno il lungo GPM di Col de Mons, mentre l’arrivo è posto in vetta a uno strappo di 1,2 chilometri al 10%. Sarà possibile seguire la frazione odierna in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player dalle ore 14.15. OA Sport, invece, dalle 14.00, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti, dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade in gara. Dopo il successo nella frazione di ieri, il neerlandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo) si propone come grande favorito anche per la tappa odierna. I ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)andrà in onda la seconda tappa deldu Var 2021, ladi 177,4 chilometri. Si tratta di una frazione dal profilo assai tortuoso, la quale non presenta un metro di pianura. Proprio a metài corridori affronteranno il lungo GPM di Col de Mons, mentre l’arrivo è posto in vetta a uno strappo di 1,2 chilometri al 10%. Sarà possibile seguire la frazione odierna in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player dalle ore 14.15. OA Sport, invece, dalle 14.00, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti, dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade in gara. Dopo il successo nella frazione di ieri, il neerlandese Bauke(Trek-Segafredo) si propone come grande favorito anche per la tappa odierna. I ...

