Texas travolto dal gelo: Biden dichiara lo stato di calamità. I limiti dell'individualismo dietro al disastro

La situazione resta grave in Texas, travolto da un'ondata di gelo che ha provocato blackout per milioni di utenze elettriche ed ora 13 milioni di texani senza acqua potabile. Il presidente Usa Joe Biden ha quindi dichiarato lo stato di calamità, in modo che Austin possa accedere alle risorse federali. La Casa Bianca, si legge in un comunicato, "ha ordinato che venga fornita assistenza federale agli sforzi delle amministrazioni statale e locale nelle aree colpire dalle tempeste invernali. L'assistenza – continua l'amministrazione Usa – potrà comprendere fondi per abitazioni temporanee e ristrutturazioni, prestiti agevolati per coprire la perdita di proprietà non assicurare ed altri programmi per aiutare gli individui e le imprese a riprendersi dopo gli effetti del disastro.

