"Testa al Real? Pensiamo al Napoli: vogliamo fare bene in campionato"

Maehle non c'è, "ha una contusione a una gamba, è l'unico problema oltre ad Hateboer che ha il piede bloccato e prima di aprile non sarà disponibile". Queste le ultime sull'Atalanta, nella conferenza stampa di Zingonia, alla vigilia della partita col Napoli. Ma la prima domanda a Gasperini non può che essere sul doppio impegno: è possibile affrontare il Napoli senza avere la Testa al Real Madrid? Gasp non si pone il problema: "Domani abbiamo una partita importante ed è anche il modo migliore per non pensare troppo al Real. Tutta l'attenzione al Napoli, è una gara che conta molto per il campionato". Dopo la prima settimana di allenamenti senza altri impegni, che effetto fa? "Beh ci voleva, abbiamo passato una buona settimana per recuperare tutti al meglio e adesso si ...

