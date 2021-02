Terremoto vicino Firenze, scossa di magnitudo 3.1 (Di sabato 20 febbraio 2021) Una scossa di Terremoto magnitudo 3.1 è stata registrata alle porte di Firenze. Non sembrano esserci danni a persone o cose. Firenze – scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 alle porte di Firenze. Come riportato dall’Ingv, il movimento tellurico è stato registrato intorno alle 15.55 del 20 febbraio. Non sembrano esserci danni a persone o cose. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 15:55 IT del 20-02-2021, prov/zona Firenze #INGV 26118671— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 20, 2021 L’epicentro della scossa è stato Borgo San Lorenzo con una profondità di 8 km. Attimi di paura per i cittadini della zona colpita dal sisma, ma la situazione è tornata subito alla ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Unadi3.1 è stata registrata alle porte di. Non sembrano esserci danni a persone o cose.didi3.1 alle porte di. Come riportato dall’Ingv, il movimento tellurico è stato registrato intorno alle 15.55 del 20 febbraio. Non sembrano esserci danni a persone o cose. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 2.9 e 3.4 ore 15:55 IT del 20-02-2021, prov/zona#INGV 26118671— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 20, 2021 L’epicentro dellaè stato Borgo San Lorenzo con una profondità di 8 km. Attimi di paura per i cittadini della zona colpita dal sisma, ma la situazione è tornata subito alla ...

