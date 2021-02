Terremoto nel Mugello: magnitudo 3.1. Epicentro Borgo San Lorenzo (Di sabato 20 febbraio 2021) Paura nel Mugello, oggi 20 febbraio, per una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 che è stata registrata alle 15.55 dall'Ingv in provincia di Firenze, con Epicentro a Borgo San Lorenzo, a una profondità di 8 km. Secondo quanto spiega in una nota la Città metropolitana di Firenze, la scossa è stata avvertita dalla popolazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 febbraio 2021) Paura nel, oggi 20 febbraio, per una scossa didi3.1 che è stata registrata alle 15.55 dall'Ingv in provincia di Firenze, conSan, a una profondità di 8 km. Secondo quanto spiega in una nota la Città metropolitana di Firenze, la scossa è stata avvertita dalla popolazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel Terremoto a Firenze, scossa di magnitudo 3.1 Il sisma avvertito in tutta la provincia ha avuto epicentro nel Mugello Terremoto oggi a Firenze. Alle 15.55 una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dalla Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Il sisma che si è verificato alla ...

Terremoto a Firenze: scossa di 3.1 gradi Richter. Epicentro nel Mugello L'epicentro sarebbe localizzato a 5 km dal Comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, ad una profondità di 8 km. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.1 ore 15:55 IT del 20 - 02 - 2021 a 5 km E Borgo San ...

Terremoto Firenze oggi: scossa di 3.1 gradi Richter. Epicentro nel Mugello Corriere della Sera Terremoto, paura a Borgo San Lorenzo Terremoto, paura a Borgo San Lorenzo. Scossa di terremoto nella zona di Borgo San Lorenzo, comune della città metropolitana di Firenze.

Scossa di terremoto nel Mugello BORGO SAN LORENZO. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 15.55 dall'Ingv in provincia di Firenze, con epicentro a Borgo San Lorenzo, in Mugello, a una profondità di 8 km. Se ...

