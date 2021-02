Tentato omicidio a Roma: cerca di investirla con l’auto ma mette sotto la sua amica, la donna non ricambiava il “suo amore” (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, la storia di un amore malato. E’ sempre stata chiara con lui “non voglio corrispondere al tuo sentimento ”. L’uomo, tuttavia un 32enne Romano titolare di un centro massaggi in zona Prati, non dando alcuna importanza alla volontà della donna ha maturato nei suoi confronti una vera e propria ossessione. Diversi gli episodi sconvolgenti in questa vicenda: fino all’ultimo, un tentativo di investimento con l’auto dove a farne le spese è stata la sua amica poi finita ricoverata in ospedale. Alla fine il 32enne Romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Un amore malato Si erano conosciuti circa due anni fa quando la donna aveva iniziato a fargli dei massaggi e lui era diventato un suo cliente abituale. Poi è arrivata la proposta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021), la storia di unmalato. E’ sempre stata chiara con lui “non voglio corrispondere al tuo sentimento ”. L’uomo, tuttavia un 32enneno titolare di un centro massaggi in zona Prati, non dando alcuna importanza alla volontà dellaha maturato nei suoi confronti una vera e propria ossessione. Diversi gli episodi sconvolgenti in questa vicenda: fino all’ultimo, un tentativo di investimento condove a farne le spese è stata la suapoi finita ricoverata in ospedale. Alla fine il 32enneno è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Unmalato Si erano conosciuti circa due anni fa quando laaveva iniziato a fargli dei massaggi e lui era diventato un suo cliente abituale. Poi è arrivata la proposta ...

