Tennis | secondo successo agli Australian Open per Naomi Osaka Brady battuta in due set

Leggi su newsmondo

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha vinto gli2021. La giapponese in finale in due set ha battuto la sorpresa Jennifer. MELBOURNE (AUSTRALIA) –ha vinto gli2021. A distanza di due anni dal suo primoa Melbourne, la numero 3 al mondo è riuscita a ripetersi superando in due set (6-4 6-3) la grande sorpresa di questa edizione Jennifershines in Melbourne once more @is an #Auschampion for the second time.#AO2021 pic.twitter.com/LrZCX4XfJ6— #Aus(@) February 20, 2021 Qualche rammarico per ...