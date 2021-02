Tennis, dove giocheranno gli italiani i prossimi tornei. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego impegnati a Montpellier (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è ormai prossimi ai titoli di coda degli Australian Open 2021. Oggi e domani andranno in scena le Finali del tabellone femminile e maschile che faranno calare il sipario sullo Slam a Melbourne, ma il Tennis non si ferma di certo qui e già dalla prossima settimana ci saranno tornei da seguire con interesse e italiani al via. Sul veloce indoor a Montpellier (Francia), infatti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego saranno nuovamente protagonisti. Il giovane altoatesino, vincitore dell’ATP di Melbourne 1 e uscito al primo turno degli Open australiani, vorrà ben figurare in questo ATP 250 per guadagnare altri punti in classifica e continuare la propria scalata nel ranking. Desideroso di riscatto Sonego, dopo l’eliminazione ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è ormaiai titoli di coda degli Australian Open 2021. Oggi e domani andranno in scena le Finali del tabellone femminile e maschile che faranno calare il sipario sullo Slam a Melbourne, ma ilnon si ferma di certo qui e già dalla prossima settimana ci sarannoda seguire con interesse eal via. Sul veloce indoor a(Francia), infatti,saranno nuovamente protagonisti. Il giovane altoatesino, vincitore dell’ATP di Melbourne 1 e uscito al primo turno degli Open australiani, vorrà ben figurare in questo ATP 250 per guadagnare altri punti in classifica e continuare la propria scalata nel ranking. Desideroso di riscatto, dopo l’eliminazione ...

blello2 : @SimoneM1978 @LaPrimaManina volley 100%, sul tennis tranne il gioco a rete, dove solo la Navratilova era veramente capace - Jaydencolelov : @tennisf26102876 il tennis è non sbagliare. se sbagli dopo aver tirato 2 dritti non è colpa di djokovic. dove è scr… - Jaydencolelov : @tennisf26102876 poi dove cazzo sta scritto che il tennis è solo fare volee. quello che conta è saper tirare più dr… - andreapezzoni87 : Medvedev vola in finale (2^ negli Slam) dove affronterà Djokovic! Il russo ha superato Tsitsipas 64 62 75 con un gr… - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev batte Tsitsipas, in finale con Djokovic: Daniil Medvedev domina Stef… -