"Tasse evase per 76mila euro" Condannato a otto mesi il rapper e youtuber ’St3pny’

La star di YouTube St3pny, all'anagrafe Stefano Lepri, 25 anni, è stato condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale dal tribunale di Firenze. Il pm Christine Von Borries nella sua requisitoria ...Dall'Agenzia delle Entrate sono stati già notificati avvisi di accertamento per cercare di recuperare le tasse non pagate, sebbene sarà molto difficile, poiché i soldi sarebbero già stati fatti ...