Tanti esultano per lo sfacelo grillino, ma l'implosione dei 5 Stelle non conviene a nessuno (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono stati in molti ad accostare, negli anni, il M5S a una supernova: un astro che, in seguito a una reazione termonucleare, implode ed esplode. Del resto, lo stesso Beppe Grillo, all'inizio dell'avventura movimentista, aveva teorizzato una rivoluzione incruenta: la mutazione radicale del panorama politico e, infine lo scioglimento della sua creatura, divenuta inutile al compimento della palingenesi. Era un sogno utopistico, uscito dalla mente geniale e un po' folle di Gianroberto Casaleggio, le cui intuizioni hanno indubbiamente modificato il contesto politico e destrutturato un sistema che solo una decina di anni fa appariva immutabile. Ora il M5S è a un bivio, quello decisivo. Parlare di scissione non ha senso: non è un partito tradizionale, non ammette correnti organizzate che si danno battaglia e, soprattutto, non ha leader storici riconosciuti come, ad esempio, Bersani e D'Alema, ...

