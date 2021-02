Svelato il nome del nuovo royal baby: l’annuncio ufficiale e anche la prima, dolcissima foto (Di sabato 20 febbraio 2021) La royal family scioglie le riserve: a oltre 10 giorni dalla nascita, Svelato il nome del royal baby di Eugenia di York. E, sempre sul profilo Instagram ufficiale, arriva anche la prima foto del piccolo, ritratto in braccio ai neo genitori ovviamente al settimo cielo. Nell’immagine diffusa da Buckingham Palace, Eugenia e il marito sono ritratti in un momento di quotidianità. Il bebè è avvolto in una copertina di lana blu ricamata, indossa un berrettino e ha gli occhi chiusi, mentre è in braccio al papà, Jack Brooksbank. Il piccolo, che è l’undicesimo pretendente al trono, dopo i figli di William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, quello di Harry e Meghan Markle, Archie, e dei quattro nipoti della principessa Anna, è venuto al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Lafamily scioglie le riserve: a oltre 10 giorni dalla nascita,ildeldi Eugenia di York. E, sempre sul profilo Instagram, arrivaladel piccolo, ritratto in braccio ai neo genitori ovviamente al settimo cielo. Nell’immagine diffusa da Buckingham Palace, Eugenia e il marito sono ritratti in un momento di quotidianità. Il bebè è avvolto in una copertina di lana blu ricamata, indossa un berrettino e ha gli occhi chiusi, mentre è in braccio al papà, Jack Brooksbank. Il piccolo, che è l’undicesimo pretendente al trono, dopo i figli di William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, quello di Harry e Meghan Markle, Archie, e dei quattro nipoti della principessa Anna, è venuto al ...

