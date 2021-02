Sui social la nuova linea europeista di Salvini fa notizia (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - “Sostenere questo Governo significa condividere l'irreversibilità dell'Euro”: un messaggio chiarissimo quello di Mario Draghi lanciato durante il suo primo discorso al Senato della Repubblica. Ma Salvini replica: “di irreversibile c'è solo la morte, siamo nelle mani del buon Dio”. Aggiungendo nelle ore successiva: “Draghi ha sempre ragione”. Posizioni e sensibilità politiche spesso distanti sulle quali il Governo di unità nazionale dovrà trovare la sintesi. Ma gli utenti in rete sottolineano le contraddizioni o le differenze tra gli esponenti politici, con una netta preponderanza di genere: infatti i commenti sono nel 79% dei casi pubblicati da uomini. Analizzando le conversazioni dell'audience con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*, sul discorso caratterizzato da una forte vocazione europeista del Presidente del Consiglio, tra ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - “Sostenere questo Governo significa condividere l'irreversibilità dell'Euro”: un messaggio chiarissimo quello di Mario Draghi lanciato durante il suo primo discorso al Senato della Repubblica. Ma Salvini replica: “di irreversibile c'è solo la morte, siamo nelle mani del buon Dio”. Aggiungendo nelle ore successiva: “Draghi ha sempre ragione”. Posizioni e sensibilità politiche spesso distanti sulle quali il Governo di unità nazionale dovrà trovare la sintesi. Ma gli utenti in rete sottono le contraddizioni o le differenze tra gli esponenti politici, con una netta preponderanza di genere: infatti i commenti sono nel 79% dei casi pubblicati da uomini. Analizzando le conversazioni dell'audience con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*, sul discorso caratterizzato da una forte vocazionedel Presidente del Consiglio, tra ...

