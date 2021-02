Sugli sfratti le prime tensioni nella nuova maggioranza

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il primo provvedimento in scadenza e dunque la prima prova dellatiene i deputati e le deputate delle commissioni affari costituzionali e bilancio al lavoro fino alla tarda sera di sabato. Partenza difficile, con Forza Italia che al mattino propone di far saltare tutte le modifiche sulla quali si era raggiunto un accordo, poi la votazione degli emendamenti al decreto milleproroghe può partire. E arrivano importanti novità. Spostato al 30 settembre il termine per l’approvazione del Piano per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ok a emendamenti che danno più tempo per raggiungere requisiti per mantenere il posto da dipendente pubblico. Sei mesi in più per il bonus vacanze, nodo trivelle e sfratti. Il Milleproroghe è la prima ...Ci sarà tempo fino a fine marzo per presentare le domande per la Cig Covid: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha approvato un ...