Strega, arriva una Roma che stenta in trasferta: lupi a rischio record negativo (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Classifica alla mano, non ci sarebbe partita tra Benevento e Roma. I precedenti e lo score dei capitolini con le squadre medio-piccole non lascerebbero spazio ai dubbi, eppure nel calcio nulla è scontato. La formazione di Fonseca, del resto, viaggia a corrente alternata. All'ottimo rendimento casalingo fanno da contraltare le difficoltà riscontrare in trasferta da Pellegrini e compagni. Fuori casa l'attuale terza forza del campionato di serie A (in coabitazione con la Lazio che ha superato la Sampdoria oggi) ha ottenuto appena 13 dei 43 punti complessivi. L'undici di Fonseca fa registrare una media di 1,30 punti a incontro, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. negativo anche il saldo delle reti: 16 i gol fatti rispetto ai 22 incassati. La Roma, tra l'altro, ha perso ben ...

