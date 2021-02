Storia toscana per Eleonora | la tartaruga soccorsa e rimessa in mare in Campania

sandratognarini : ?? Oggi - Terreuniche : RT @davisandc: - shootingrome : La crisi degli stati italiani Vol. I (1492-1521) - Alberto Aubert #biografia #germania #libri #books #libreria… - Usltoscsudest : RT @Usltoscsudest: Il Principe rimane ranocchio e i sette nani in isolamento Ecco 'Favole a rovescio. Come il Covid cambia la storia' la ca… - catebrig : RT @davisandc: -

Ultime Notizie dalla rete : Storia toscana

LA NAZIONE

Napoli, 19 feb. - Ha unaindividuale fortemente legata allala tartaruga Eleonora , esemplare femmina di Caretta - caretta soccorsa e curata nei mesi scorsi e appena rimessa in acqua sulla costiera amalfitana.Il programma Il via lunedì 22 febbraio ore 18.30 con Agricoltura e: dialogheranno Luchino Grappi e Gabriella Piccinni. Lunedì 1 marzo Inchiesta e Lunedì 01/03 - Inchiesta e Poesia Franco ...La società aveva assunto 38 donne per cucire i dispositivi di protezione: è stata costretta a licenziarle quasi tutte ...Tra sabato e martedì a Sovana (GR) nell’antica Cattedrale di San Pietro si chiuderà l’Anno Gregoriano nel Millenario della nascita del Santo Pontefice Gregorio VII, al secolo Ildebrando da Sovana, ape ...