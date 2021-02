Stop alle vendite delle mascherine dei vip | il no del Ministero alle U-mask

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ildella Salute diceU-. Infatti è stato disposto “il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Model 2 e l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. A riportarlo è l’Ansa: infatti il provvedimento è stato emanato dopo che i Nas di Trento avevano segnalato alche le U-erano certificate come dispositivi medici da un laboratorio che, in realtà, era “privo di autorizzazione”. Non si escludono quindi i “potenziali rilevanti rischi per la salute” derivanti “dall’assenza di un regolare processo valutativo”, ha sottolineato ildella Salute. La vicenda ha portato ad ...

SeaWatchItaly : ?? Dopo uno stop forzato di oltre 7 mesi, #SeaWatch3 è salpata dal porto di Burriana con la conferma, da parte delle… - Agenzia_Italia : Stop alle U-Mask per 'potenziali rischi' - Open_gol : Stop del ministero alle mascherine U-Mask - palabritadepape : RT @SeaWatchItaly: ?? Dopo uno stop forzato di oltre 7 mesi, #SeaWatch3 è salpata dal porto di Burriana con la conferma, da parte delle auto… - AdornatoAntonio : RT @a_globale: Stop alla caccia alle streghe contro il giornalista belga-turco @Kimyongur Il regime turco offre 234.000 euro per la sua tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alle

...allora pure le due squadre fecero in tempo a sfidarsi in match di andata e ritorno prima dello... SFIDA EQUILIBRATA! Torino Fiorentina , in diretta sabato 20 febbraio 2021ore 11.00 ...Sono riprese le regate, dopo unodovuto72 ore di lockdown che hanno bloccato Auckland a causa di un'allerta Covid, Luna Rossa e Ineos sono tornate in acqua per due sfide disputate con 9 - ...L’indice di contagio Rt è di 1,06: da stanotte fascia arancione Il presidente: «Saliscendi che non dà certezze alle attività» ...Dopo aver isolato intere aree del Centro con la chiusura di fondamentali stazioni della metro e aver chiuso i varchi Ztl ignorando l’appello di negozianti e cittadini, ora si accanisce sugli ambulanti ...