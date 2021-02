Stellantis, Meloni: «I francesi si sono presi pure la Fiat. Basta svendite, l’interesse dell’Italia va difeso» (Di sabato 20 febbraio 2021) Non una «fusione», ma «un’acquisizione in piena regola». Giorgia Meloni torna sul caso Stellantis, dove è ormai inequivocabile che compagine societaria e management parlano francese, con buona pace dell’idea ampiamente propagandata che quello tra Peugeot e Fca fosse un matrimonio alla pari. Invece, ha sottolineato Meloni, «i francesi di sono presi pura la Fiat». La leader di FdI ha sempre denunciato il rischio che l’operazione si rivelasse come l’ennesima «svendita» agli stranieri di un tassello importante del nostro sistema produttivo. Uno scenario che ora trova una nuova conferma: lo stop imposto allo stabilimento di Mirafiori, con apertura della cassa integrazione per i lavoratori. Meloni: «I francesi si sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Non una «fusione», ma «un’acquisizione in piena regola». Giorgiatorna sul caso, dove è ormai inequivocabile che compagine societaria e management parlano francese, con buona pace dell’idea ampiamente propagandata che quello tra Peugeot e Fca fosse un matrimonio alla pari. Invece, ha sottolineato, «idipura la». La leader di FdI ha sempre denunciato il rischio che l’operazione si rivelasse come l’ennesima «svendita» agli stranieri di un tassello importante del nostro sistema produttivo. Uno scenario che ora trova una nuova conferma: lo stop imposto allo stabilimento di Mirafiori, con apertura della cassa integrazione per i lavoratori.: «Isi...

