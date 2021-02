Stefano Paglia | ecco il piano post-Covid del primario del Pronto Soccorso di Lodi

qn_giorno : 'Quel 20 febbraio alle prese con un virus sconosciuto': il racconto del medico lodigiano #20febbraio - Am_Paglia : RT @lanavediteseoed: «Questo è uno dei suoi punti più innovativi: considerare tutti i fenomeni culturali allo stesso livello. La ragione pe… - espertocasaclim : eh a #casa di paglia di stefano abbiamo costruito i 2 primi piccoli ampliamenti. si dormiva in tenda in giardino. e… - MollyBloom82 : @StefanoSocial @CasaLettori @LibriAmati @angelo_cennamo @lucy_esposito @PasqualeTotaro @Amelie84044597… - jolanda_stefano : RT @rep_palermo: Quel ponte tra Lombardia e Sicilia nel nome di Peppino Impastato [di Grazia La Paglia] [aggiornamento delle 12:11] https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Paglia

IL GIORNO

Tre ricordi., primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Lodi: 'Nelle prime settimane c'era in molti di noi una specie di rassegnazione: lavoravamo pensando che prima o poi saremmo morti come i ...... con restrizioni anti - Covid omogenee ovunque, ipotesi avanzata dal presidenteBonaccini, ... Vincenzo, inviato in occasione della Giornata nazionale in memoria dei medici e degli ...Stefano Paglia, primario del Pronto Soccorso di Lodi e di Codogno, ha descritto in un'intervista il suo piano di sanità post-Covid.«Ventiquattro infermieri e nove medici: non mi dimenticherò mai il momento in cui mi sono reso conto che il personale, nessuno escluso tranne me, era da mettere in quarantena - racconta il direttore ...