“Stefano De Martino ha deciso di lasciare Belen”: svelato il vero motivo dell’addio (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano de Martino tra gli ospiti di C’è Posta per te ritorna a Mediaset con entusiasmo. Maria de Filippi che lo ha tenuto a battesimo prima come allievo d ‘ Amici e poi come professionista è una persona a cui l’ex ballerino tiene molto è anche per questo che pur lavorando in Rai non ha potuto dire no all’invito al popolare programma di Queen Mary. La presenza di Stefano a Mediaset riporta immediatamente al suo rapporto con Belen Rodriguez, è in una famosa edizione del noto talent che i due sono conosciuti. Stefano de Martino fonte instagramStefano de Martino, ospite speciale di C’è Posta per te Oggi Stefano e Belen hanno preso strade diverse nonostante il divorzio e un ritorno insieme scontato si sono detti addio ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021)detra gli ospiti di C’è Posta per te ritorna a Mediaset con entusiasmo. Maria de Filippi che lo ha tenuto a battesimo prima come allievo d ‘ Amici e poi come professionista è una persona a cui l’ex ballerino tiene molto è anche per questo che pur lavorando in Rai non ha potuto dire no all’invito al popolare programma di Queen Mary. La presenza dia Mediaset riporta immediatamente al suo rapporto conRodriguez, è in una famosa edizione del noto talent che i due sono conosciuti.defonte instagramde, ospite speciale di C’è Posta per te Oggihanno preso strade diverse nonostante il divorzio e un ritorno insieme scontato si sono detti addio ...

Manuel_Real_Off : Che succede cit. #cepostaperte - Alice94042003 : RT @twentyyearsgold: Belen che dopo 10 anni é ancora sotto un treno per Stefano de Martino Tranquilla Ama, ti capiamo ?? #verissimo - inomniapparatus : Comunque il compagno di Belen >>>>>>>>>>>> Stefano De Martino - holdstoess : oggi guardo c’è posta per te solo perché c’è stefano de martino? si esattamente - twentyyearsgold : Belen che dopo 10 anni é ancora sotto un treno per Stefano de Martino Tranquilla Ama, ti capiamo ?? #verissimo -