Stefano De Martino e Andrea Delogu un flirt segreto ma sotto gli occhi di tutti (Di sabato 20 febbraio 2021) Avvicinamento in corso fra Stefano De Martino e Andrea Delogu? I due conduttori sembrano avere una discreta sintonia. I commenti dell'uno sotto le foto dell'altra non mancano quasi mai, e viceversa. L'ex ballerino e la speaker si sono conosciuti nel 2019 a The Voice of Radio2, il programma radiofonico legato all'omonima trasmissione di Rai Due. Da quel momento, fra i due è nata una bella amicizia, che ora potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più. Stefano sembra ormai aver dimenticato Belen Rodriguez, soprattutto adesso che l'ex moglie aspetta un bambino dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese. La situazione di Andrea, invece, risulta più ingarbugliata. Sposata con l'attore Francesco Montanari, da settimane pare che il suo legame si sia concluso, anche se né lei né il ...

