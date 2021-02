Stefano De Martino e Andrea Delogu sempre più vicini (Di sabato 20 febbraio 2021) I due conduttori si conoscono da tempo: archiviati i loro matrimoni, sono tornati single e adesso è gossip Prima i commenti sulle pagine social, poi è scattato un caffè in un bar di Roma: i due “amici speciali” così li definisce il settimanale Nuovo sarebbero sempre più vicini. Entrambi single, Stefano De Martino e la collega Andrea Delogu si stanno frequentando? Leggi anche–> Andrea Delogu LANCIA UNA FRECCIATINA A Stefano DE Martino Su Andrea Delogu si parla di crisi col marito in questi giorni proprio per la sua presunta separazione dall’attore, Francesco Montanari, sposato nel 2016. Stefano già dalla primavera scorsa è tornato single, invece, dopo la fine del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 febbraio 2021) I due conduttori si conoscono da tempo: archiviati i loro matrimoni, sono tornati single e adesso è gossip Prima i commenti sulle pagine social, poi è scattato un caffè in un bar di Roma: i due “amici speciali” così li definisce il settimanale Nuovo sarebberopiù. Entrambi single,Dee la collegasi stanno frequentando? Leggi anche–>LANCIA UNA FRECCIATINA ADESusi parla di crisi col marito in questi giorni proprio per la sua presunta separazione dall’attore, Francesco Montanari, sposato nel 2016.già dalla primavera scorsa è tornato single, invece, dopo la fine del ...

