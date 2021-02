“Statte zitto!” Caterina Balivo perde la calma Sbroccata epica a Flavio Insinna | lo studio del Cantante Mascherato si ferma

(Di sabato 20 febbraio 2021) È stata caratterizzata da continui colpi di scena la semifinale de Il, il game show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Una puntata speciale: i cantanti si esibiscono anche a cappella, per la prima volta nelle edizioni di tutto il mondo, un grande aiuto per i cinque giurati – Patty Pravo,, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e– chiamati a indovinare chi c’è nascosto sotto l’ingombrante gommapiuma. Quando arriva il turno del Gatto sono quasi tutti certi che si tratti di un napoletano: Sergio Assisi, Biagio Izzo o Maurizio Aiello. Diverse illazioni da parte dei giurati: c’è addirittura chi pensa possa essere Rosalinda Celentano. E, invece, si tratta di Sergio Assisi.è la ...

Il siparietto tra Caterina Balivo e Flavio Insinna a Il Cantante mascherato regala momenti gustosi, decisamente piccanti. I due giurati dello show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci 'se le ...L'ultima puntata de Il Cantante Mascherato, si è rivelata particolarmente intensa, soprattutto per via di una certa tensione tra i giurati ...Caterina Balivo contro Flavio Insinna, cosa succede a Il Cantante Mascherato? L'accusa in diretta: "E' entrato nel mio camerino".