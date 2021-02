Stasera in tv, C'è posta per te: ospiti e anticipazioni della puntata (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio andrà in onda il settimo appuntamento con Maria De Filippi e il suo 'C'è posta per te' 2021. ospiti di due straordinarie storie, che siamo certi faranno emozionare il pubblico, ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio andrà in onda il settimo appuntamento con Maria De Filippi e il suo 'C'èper te' 2021.di due straordinarie storie, che siamo certi faranno emozionare il pubblico, ...

CorriereCitta : C'è posta per te, stasera in tv: le storie, ecco chi sono gli ospiti, tutto sulla puntata di sabato 20 febbraio 202… - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 ospiti settima puntata stasera Stefano De Martino e Renato Zero (anticipazioni) - #Posta… - hznll28 : RT @LaGio___: Sergio Assisi ci ha fatto credere di essere una donna stasera e quando ha cantato E dimmi che non vuoi morire diamogli subito… - Trash360 : @fedeblen E con pier da settembre e soprattutto Stefy e Tommy stanno bene stasera, questo stare attaccati al culo p… - TizianaBaldass2 : RT @LaGio___: Sergio Assisi ci ha fatto credere di essere una donna stasera e quando ha cantato E dimmi che non vuoi morire diamogli subito… -