Stasera in tv: 5 film di Ferzan Ozpetek in streaming consigliati da vedere su Netflix (Di sabato 20 febbraio 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e anche tutte quelle verranno) in compagnia del regista più amato dagli italiani, Ferzan Ozpetek ?!? Il turco/italiano (nato a Istanbul nel 1959, è arrivato a Roma nel 1976) che gli attori italiani adorano e di cui il pubblico non si perde un film, ogni volta che lo replicano in tv… Fearzan Ozpetek (Istanbul, 1959) scherza con Margherita Buy, all’epoca di Le fate ignoranti, il film del 2001 che diventerà una serie tv. È uno dei cinque film che vi consigliamo di rivedere o scoprire del regista più amato dagli italiani. Dal pubblico che non si perde un suo film, e dagli attori e attrici che non perdono occasione di tornare a lavorare con lui… Foto ANSA Non per nulla Disney + l’ha messo sotto contratto: insieme, ... Leggi su amica (Di sabato 20 febbraio 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e anche tutte quelle verranno) in compagnia del regista più amato dagli italiani,?!? Il turco/italiano (nato a Istanbul nel 1959, è arrivato a Roma nel 1976) che gli attori italiani adorano e di cui il pubblico non si perde un, ogni volta che lo replicano in tv… Fearzan(Istanbul, 1959) scherza con Margherita Buy, all’epoca di Le fate ignoranti, ildel 2001 che diventerà una serie tv. È uno dei cinqueche vi consigliamo di rio scoprire del regista più amato dagli italiani. Dal pubblico che non si perde un suo, e dagli attori e attrici che non perdono occasione di tornare a lavorare con lui… Foto ANSA Non per nulla Disney + l’ha messo sotto contratto: insieme, ...

NetflixIT : Stasera puoi andare a fare una cena romantica con un personaggio di serie o film. Chi inviti? - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 20 febbraio - ireeene_m : ho visto tre film horror stasera e forse vedrò il quarto, sono l'ansia in persona ?? - IOdonna : “Robin Hood – L’origine della leggenda”: in prima tv il film che ha lanciato Taron Egerton - olivieri_sirya : Raga ma quanti film mentali ci stiamo facendo/siamo fatti stasera????? #Amici20 -