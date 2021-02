Spostamenti tra aree gialle | zona arancione nazionale | tavolo delle Regioni in attesa delle scelte del governo L’Iss | “Più restrizioni” Speranza | “Varianti insidiose”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Rafforzare il sistema dei colori, introdotto dalConte e promosso da esperti come il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito e il virologo della Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, o mettere tutta Italia in una sorta di lockdown soft (da) per qualche settimana per rallentare la circolazione. È questa la prima decisione che il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è chiamato a prendere dopo l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità. Gli esperti chiedono infatti un rafforzamentomisure, da un lato perché, come ha spiegato Gianni Rezza del ministero della Salute, “c’è un’inversione di tendenza” nei contagi, dall’altro perché la mutazione inglese è “il 39% più contagiosa” del ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Viaggi proibiti. Si allunga lo stop agli spostamenti tra le Regioni [di Michele Bocci, Tommaso Ciria… - Adnkronos : Italia #zonaarancione e stop spostamenti tra Regioni - divisenews : #Italia zona arancione e stop spostamenti tra Regioni #coronavirus #lockdown - bizcommunityit : Italia zona arancione e stop spostamenti tra Regioni - _fiorucci : RT @enzo_barletta: @matteosalvinimi Da un anno tra chiusure totali e parziali la presenza del virus permane. Accelerare sulle vaccinazioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

IL GIORNO

Read More In Evidenza Covid: previsioni, Italia zona arancione e stopRegioni 20 Febbraio 2021 Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del ...Read More In Evidenza Covid: previsioni, Italia zona arancione e stopRegioni 20 Febbraio 2021 Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del ...Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione portando a 8 le regioni dove da domenica saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata e sarà possibile spostarsi ...Sta tornando l’ipotesi di un «lockdown generale», una zona arancione estesa a tutta Italia. Oggi la conferenza delle Regioni con il governo per capire cosa succederà dal 25. Le ragioni scientifiche, l ...