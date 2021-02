Spostamenti tra aree gialle | lunedì il governo decide sul nuovo decreto Covid Sul tavolo delle Regioni l’ipotesi Italia arancione

(Di sabato 20 febbraio 2021) Rafforzare il sistema dei colori, introdotto nel novembre scorso dalConte, o mettere tuttain una sorta di lockdown soft (con regole da zona) per qualche settimana per rallentare la circolazionevarianti. È questa la prima decisione che ilesecutivo guidato da Mario Draghi è chiamato a prendere dopo l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità. Gli esperti chiedono infatti un rafforzamentomisure, da un lato perché, come ha spiegato Gianni Rezza del ministero della Salute, “c’è un’inversione di tendenza” nei contagi, dall’altro perché la mutazione inglese è “il 39% più contagiosa” del ceppo originario ed è già presente nel nostro Paese in un caso positivo su tre. Il ministro Roberto Speranza, a un anno esatto dal primo caso di ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Viaggi proibiti. Si allunga lo stop agli spostamenti tra le Regioni [di Michele Bocci, Tommaso Ciria… - Adnkronos : Italia #zonaarancione e stop spostamenti tra Regioni - franzrusso : Da domani #21febbraio l'#EmiliaRomagna ritorna in #zonaarancione ??. Tra le misure previste: ??Spostamenti nel propr… - FrMa87 : @AlessioPessott @checovenier Io sto cercando da tempo il senso del blocco degli spostamenti tra regioni dato che in… - clikservernet : Spostamenti tra aree gialle, lunedì il governo decide sul nuovo decreto Covid. Sul tavolo delle Regioni l’ipotesi I… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

... la Regione entrerà infatti in zona arancione, con regole più restrittive per glie per ...via Mezzocannone, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e piazza Bellini, i tre epicentri ...... domicilio o abitazione; ? nei piccoli comuni con max 5mila abitanti saranno consentiti... spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune,le 5.00 ...– È in programma per oggi alle ore 17 la riunione straordinaria tra i governatori delle Regioni italiane per discutere le nuove misure da adottare, di concerto con il nuovo Governo Draghi, per arginar ...Un ritorno al punto di partenza, o quasi, salgono i contagi torna in zona arancione la Regione Campania. Limitazioni allo spostamento tra comuni e regioni, fatti salvi motivi di stretta necessità, l’u ...