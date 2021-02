Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 20 febbraio

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021)glivedranno andare in scena diversi: sabato 20infatti si assegna il titolo dello slalom femminile ai Mondiali di sci alpino che finalmente ieri a Cortina, in Italia, hanno visto l’Italia vincere la seconda medaglia grazie a Luca De Alipradini. Ci saranno anche le qualificazioni dello slalom maschile. Altra rassegna iridata in essere è quella del biathlon, che a Pokljuka, in Slovenia, vede andare in scena le staffette di genere, mentre l’IBU Cup prevede le sprint, infine la Coppa del Mondo del salto con gli sci prevede il team HS97 misto. Gli Europei Junior / Under 23 di bob assegneranno le medaglie nel bob a 2 maschile.IN TV SABATO 20E PROGRAMMA COMPLETO 09.00 ...