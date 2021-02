Spider Woman | Daisy Ridley in lizza per il ruolo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’anno scorso la Sony Pictures ha stretto un accordo con Olivia Wilde, attrice e regista statunitense, per la reazione di un film spin-off legato all’universo diman. A seguito delle ultimi rumor trapelati in rete, tale film potrebbe essere uno stand alone su. Chi è? Il personaggio, nella sua prima incarnazione di Jessica Drew, in comune con l’Arrampicamuri ha ben poco, almeno nell’universo originale, in quanto le sue origini sono slegate dal buon vecchio Peter Parker, pur collaborando con lui in alcune delle saghe più importanti della Marvel, quali Secret Invasion, Dark Reign o Secret wars, dove ricopre ruoli di rilievo, divenendo, negli ultimi tempi, uno degli emblemi della madre single e in carriera, quando rimane incinta e si trova ...