Sostegno ai lavoratori dello spettacolo: luci accese al Teatro Nuovo (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Su invito di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), dei sindacati uniti CGIL, CISL e UIL e del Coordinamento Arte e spettacolo Campania, lunedì 22 febbraio 2021 dalle ore 19.30 alle ore 21.30, dopo quasi un anno dall'ultimo spettacolo, il Teatro Nuovo e alcuni dei principali teatri afferenti al Teatro Pubblico Campano apriranno le sale e accenderanno le proprie luci, a Sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e della riapertura delle sale. Un'apertura simbolica per tenere alta l'attenzione su uno dei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività, come misura di contrasto all'emergenza ...

