“Sono ancora positivo”: gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Pier Ferdinando Casini (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo il ricovero in ospedale, Pier Ferdinando Casini torna a parlare pubblicamente del suo stato di salute: “Sono ancora positivo”. Come sta attualmente il senatore. Pier Ferdinando Casini. Fonte: InstagramNei giorni scorsi, attraverso i propri profili social, il senatore Pier Ferdinando Casini aveva comunicato pubblicamente di essere stato ricoverato a causa del Covid all’ospedale Spallanzani di Roma. “Ho il Covid ma sto bene” aveva precedentemente dichiarato. Proprio oggi, però, il senatore ha fornito degli ulteriori aggiornamenti, pubblicando un nuovo post su Instagram dove ha annunciato di essere ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo il ricovero in ospedale,torna a parlare pubblicamente del suodi: “”. Come sta attualmente il senatore.. Fonte: InstagramNei giorni scorsi, attraverso i propri profili social, il senatoreaveva comunicato pubblicamente di esserericoverato a causa del Covid all’ospedale Spallanzani di Roma. “Ho il Covid ma sto bene” aveva precedentemente dichiarato. Proprio oggi, però, il senatore ha fornito degli ulteriori, pubblicando un nuovo post su Instagram dove ha annunciato di essere ...

