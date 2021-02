Shining, Shelley Duvall ricorda: "Jack Nicholson bravissimo e spaventoso" (Di sabato 20 febbraio 2021) Shelley Duvall ha voluto rivelare di recente come sono state girate alcune delle scene più celebri di Shining, come la scena con Jack Nicholson e la scena del piccolo Danny mentre rivela il suo potere della luccicanza. Secondo Shelley Duvall le scene con Jack Nicholson e la "luccicanza" del piccolo Danny, ovvero lo Shining, quel potere extrasensoriale che dà il titolo al celebre film, sono state scene incredibilmente spaventose, sotto diversi punti di vista. Nella recente intervista per The Hollywood Reporter, la star di Shining, Shelley Duvall, ha ricordato le scene più iconiche interpretate da Jack Nicholson. "C'è una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)ha voluto rivelare di recente come sono state girate alcune delle scene più celebri di, come la scena cone la scena del piccolo Danny mentre rivela il suo potere della luccicanza. Secondole scene cone la "luccicanza" del piccolo Danny, ovvero lo, quel potere extrasensoriale che dà il titolo al celebre film, sono state scene incredibilmente spaventose, sotto diversi punti di vista. Nella recente intervista per The Hollywood Reporter, la star di, hato le scene più iconiche interpretate da. "C'è una ...

Shelley Duvall parla dei suoi disturbi mentali: 'Non avrei dovuto fidarmi del Dr. Phil' Shelley Duvall e Danny Lloyd in una scena di Shining La star di Shining era stata contattata nel 2016 da un produttore del Dr. Phil , il celebre psicologo e conduttore dell'omonimo programma ...

Shining: King e Kubrick a confronto E' meglio il film o il libro? Quante volte ci siamo posti questa domanda? Oggi parleremo di Shining, per vedere chi tra King e Kubrick è stato più bravo ...

