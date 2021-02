Serie D, a Rigoli costa cara la sconfitta contro l’Acireale: Costantino torna sulla panchina del Messina. Ma c’è un particolare.. (Di sabato 20 febbraio 2021) Due giorni fa l'esonero di Pino Rigoli, adesso le ultime indiscrezioni attorno alla contorta vicenda.Boscaglia: “La squadra è maturata. Lucca deve pensare solamente a lavorare. Assenza Valente? Kanoute..”L'FC Messina al centro di una bufera di polemiche. Mercoledì 17 Febbraio la sconfitta per due reti ad uno sul campo dell'Acireale, poi l'esonero del tecnico Pino Rigoli. Al suo posto è tornato Massimo costantino, già alla guida del club per 15 gare nel 2019. Adesso però, come riportato da sportmediaset.it, emerge un particolare poco entusiasmante riguardo alle modalità dell'addio.Rigoli è infatti ricoverato in ospedale a causa di contagio da Covid-19, con le sue condizioni che erano precipitate a vista d'occhio lo scorso 30 Gennaio. L'ormai ex tecnico ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Due giorni fa l'esonero di Pino, adesso le ultime indiscrezioni attorno alla contorta vicenda.Boscaglia: “La squadra è maturata. Lucca deve pensare solamente a lavorare. Assenza Valente? Kanoute..”L'FCal centro di una bufera di polemiche. Mercoledì 17 Febbraio laper due reti ad uno sul campo dell'Acireale, poi l'esonero del tecnico Pino. Al suo posto èto Massimontino, già alla guida del club per 15 gare nel 2019. Adesso però, come riportato da sportmediaset.it, emerge unpoco entusiasmante riguardo alle modalità dell'addio.è infatti ricoverato in ospedale a causa di contagio da Covid-19, con le sue condizioni che erano precipitate a vista d'occhio lo scorso 30 Gennaio. L'ormai ex tecnico ...

