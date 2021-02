Serie C, Casertana-Avellino: tutto pronto il super derby campano (Di sabato 20 febbraio 2021) In Serie C, nel Girone C, c’è una compagine che sta dominando il campionato ed è prossima a ottenere la promozione in Serie B. È il caso della Ternana che ha ottenuto ben 59 punti in 23 partite, senza mai perdere. Al secondo posto c’è l’Avellino: la squadra di Braglia occupa, quindi, il primo posto disponibile per i playoff. Anche la Casertana è in piena lotta per un posto nel mini torneo ed attualmente occupa l’ottava posizione a pari punti con il Palermo. Domani alle 20:30, è in programma un accesissimo derby campano. Si giocherà Casertana-Avellino, in un match molto sentito che, considerando anche la classifica, ha tutti i presupposti per essere una sfida spettacolare. Un vero e proprio big-match per la terza Serie italiana di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) InC, nel Girone C, c’è una compagine che sta dominando il campionato ed è prossima a ottenere la promozione inB. È il caso della Ternana che ha ottenuto ben 59 punti in 23 partite, senza mai perdere. Al secondo posto c’è l’: la squadra di Braglia occupa, quindi, il primo posto disponibile per i playoff. Anche laè in piena lotta per un posto nel mini torneo ed attualmente occupa l’ottava posizione a pari punti con il Palermo. Domani alle 20:30, è in programma un accesissimo. Si giocherà, in un match molto sentito che, considerando anche la classifica, ha tutti i presupposti per essere una sfida spettacolare. Un vero e proprio big-match per la terzaitaliana di ...

