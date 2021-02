Serie B, Reggina-Pordenone: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica alle ore 15:00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, si gioca Reggina–Pordenone, gara valida per la 24a giornata di campionato di Serie B. Gli amaranto hanno cambiato marcia dal cambio di allenatore mentre i ramarri rincorrono la zona playoff da inizio campionato. Analizziamo la situazione delle due squadre e le probabili formazioni della sfida. La Reggina vuole continuare la striscia positiva La Reggina è reduce dal pareggio ottenuto nel derby contro il Cosenza. La squadra di Baroni, in vantaggio di due reti, si è fatta rimontare dai gol di Trotta e Carretta si rigore. Ancora un negativo secondo tempo per i calabresi che da inizio campionato hanno perso ben 14 punti nelle seconde frazioni di gioco. Un pareggio che ha comunque allungato la striscia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Domenica alle ore 15:00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, si gioca, gara valida per la 24a giornata di campionato diB. Gli amaranto hanno cambiato marcia dal cambio di allenatore mentre i ramarri rincorrono la zona playoff da inizio campionato. Analizziamo la situazione delle due squadre e ledella sfida. Lavuole continuare la striscia positiva Laè reduce dal pareggio ottenuto nel derby contro il Cosenza. La squadra di Baroni, in vantaggio di due reti, si è fatta rimontare dai gol di Trotta e Carretta si rigore. Ancora un negativo secondo tempo per i calabresi che da inizio campionato hanno perso ben 14 punti nelle seconde frazioni di gioco. Un pareggio che ha comunque allungato la striscia di ...

