Serie B, Lecce-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel posticipo domenicale della 24a giornata di campionato di Serie B si affrontano il Lecce e il Cosenza. In campo le squadre che pareggiano di più in stagione. I giallorossi sono tornati alla vittoria nella trasferta di Cremona mentre i calabresi hanno perso una sola volta nelle ultime 10 gare. Analizziamo la situazione e le probabili formazioni di Lecce-Cosenza. Il Lecce vuole avvicinarsi al secondo posto Partita come una delle squadre favorite per la vittoria del campionato, il Lecce ha finora deluso le aspettative. I giallorossi hanno vinto solo 8 delle 23 partite disputate, hanno il secondo miglior attacco del campionato ma la peggior difesa delle squadre in lotta per la promozione. I salentini sono all’ottavo posto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel posticipo domenicale della 24a giornata di campionato diB si affrontano ile il. In campo le squadre che pareggiano di più in stagione. I giallorossi sono tornati alla vittoria nella trasferta di Cremona mentre i calabresi hanno perso una sola volta nelle ultime 10 gare. Analizziamo la situazione e ledi. Ilvuole avvicinarsi al secondo posto Partita come una delle squadre favorite per la vittoria del campionato, ilha finora deluso le aspettative. I giallorossi hanno vinto solo 8 delle 23 partite disputate, hanno il secondo miglior attacco del campionato ma la peggior difesa delle squadre in lotta per la promozione. I salentini sono all’ottavo posto in ...

