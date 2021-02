Serie B | l’Ascoli punta sul fattore campo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nelle ultime giornateha rialzato la testa e sta lentamente accumulando punti lo stanno avvicinando alla salvezza. Ma più che guardare gli ultimi impegni, sono importanti quelli casalinghi: i bianconeri hanno sempre fatto il risultato nelle ultime partite giocate in casa, e questo potrebbe valere molto in chiave salvezza. Che sia la chiave per uscire dalla parte bassa della classifica?è imbattuto in casa nel 2021è imbattuto in casa da 5 giornate: vittorie con Spal, Reggina e Brescia, pareggio con Chievo e Frosinone. Ad inizio stagione questa squadra ha portato a casa unadi insuccessi che sono valsi per molto tempo l’ultima posizione. Adessoè in risalita, e Sottil sta facendo salire lentamente questa squadra. Importantissimo il ...