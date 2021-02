Serie B, Brocchi raggiunge quota 100 panchine con il Monza (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi pomeriggio sfida fondamentale per il Monza: scontro al vertice contro il Chievo, e vincere significherebbe staccarli in classifica. Ma in questa partita non solo i biancorossi troveranno qualcosa di importante: Brocchi domani raggiungerà quota 100 panchine con il Monza, e vorrà avere un bel ricordo per il futuro. Certò sarà difficile avere la meglio con il Chievo, l’unica big che ha avuto la meglio sui biancorossi, ma gli ospiti hanno le carte per portare a casa la vittoria. 100 panchine per Brocchi Cristian Brocchi sta facendo grandi cose con il Monza: questo è il terzo anno che allena i brianzoli, e fino ad ora sta lasciando uno splendido ricordo di sé alla squadra ed ai tifosi. Prima di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi pomeriggio sfida fondamentale per il: scontro al vertice contro il Chievo, e vincere significherebbe staccarli in classifica. Ma in questa partita non solo i biancorossi troveranno qualcosa di importante:domanirà100con il, e vorrà avere un bel ricordo per il futuro. Certò sarà difficile avere la meglio con il Chievo, l’unica big che ha avuto la meglio sui biancorossi, ma gli ospiti hanno le carte per portare a casa la vittoria. 100perCristiansta facendo grandi cose con il: questo è il terzo anno che allena i brianzoli, e fino ad ora sta lasciando uno splendido ricordo di sé alla squadra ed ai tifosi. Prima di ...

