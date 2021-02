(Di sabato 20 febbraio 2021)B oggi in campo per le gare della ventiquattresima giornata che si concluderà in serata con il derby Pisa-Empoli. Questi i risultati delle partite del pomeriggio:1-0La seconda rete stagionale di Mariopermette aldi battere ilVerona e di dare un’ accelerata importante in chiave promozione diretta. Gara sporca, non bella, seppur giocata da interpreti di indubbia qualità. Illa vince soffrendo nella prima mezzora, quando ilavrebbe forse meritato qualcosina in piu’ con diverse azioni e un gol annullato per fuorigioco, ma nella ripresa colpisce con cinismo ed e’ poi bravo nell’arginare con disinvoltura un’impalpabile reazione dei padroni di casa. Bello il traversone di Donati a pescare a centro ...

ItaSportPress : Serie B, Balotelli stende il Chievo e rilancia il Monza. Salernitana passa ad Ascoli - - CalcioPillole : #SerieB, 24ª giornata: #Balotelli lancia il Monza in zona promozione. Il secondo gol in campionato del centravanti… - Eurosport_IT : Balotelli stende il Chievo ???????? #SerieB | #ChievoMonza - TUTTOB1 : Serie B, Chievo-Monza 0-1: Balotelli decisivo, i brianzoli tornano al successo - CinqueNews : Serie B: Chievo-Monza 0-1, Balotelli espugna il Bentegodi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Balotelli

E' Marioa decidere la sfida d'alta classifica tra Monza e Chievo, gara valida per la 24esima giornata diB. Dopo un primo tempo equilibrato e contraddistinto da diversi errori, a sbloccare la ...... una diretta concorrente per la promozione diretta inA. In una partita per nulla spettacolare, in cui si sono visti pochissimi tiri in porta, il colpo di testa vincente dial 60 , su ...Serie B oggi in campo per le gare della ventiquattresima giornata. Questi i risultati delle partite del pomeriggio: La seconda rete stagionale di Mario Balotelli permette al Monza di battere il Chievo ...Mario Balotelli sfrutta un bell’assist di Donati e con una bellissima incornata realizza il gol che decide la partita tra il Chievo e il Monza ...