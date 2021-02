Serie B 2020 2021 | Cittadella-Reggiana 0-3 | super Laribi regala i tre punti alla “Regia”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Colpo esterno della, che batte 0-3 ilnella partita valida per la 24esima giornata di. Una partita mai in discussione, con lache ha giocato con più determinazione fin dal primo minuto, trovando subito il gol con Yao. Trefondamentali per lache mantiene il punto di vantaggio dzona playout. Sconfitta pesante invece per ila sette giorni dsfida contro il Monza. RIVIVI IL LIVE IL TABELLINO E LE PAGELLE DELL’INCONTRO LA PARTITA – Parte forte la, che sblocca il risultato già al 2?: Ardemagni spizza il calcio d’angolo battuto da, Yao si fa trovare pronto sul secondo palo e ...

Eurosport_IT : Se ne va Mauro Bellugi, dopo una lotta strenua col Covid-19... ?? - juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - sportface2016 : #SerieB 2020/2021: spettacolo al Romeo Menti, tra #Vicenza e #Spal termina 2-2 #VICSPA - p_iannarelli : ????Tra pochi minuti #ChievoMonza su @TuttoMercatoWeb #SerieBKT - notizie_milan : Milan-Inter, Pioli: “Spero ultimo derby senza tifosi”. Conte: “Vincere per puntare in alto” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

Virgilio Sport

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di/2021 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di/21: pagelle Lazio ...Viola senza Ribery, in attacco Kouamè è favorito su Eysseric per accompagnare Vlahovic. (The Wam.net) La 23° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata venerdì 19 febbraio alle ore 18:30 ...Con profondo dispiacere siamo a comunicarvi la decisione di interrompere anticipatamente la stagione sportiva 2020/21. Inizialmente, dopo aver avuto l’ok da parte degli organi federali per ...